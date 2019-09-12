Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Ci Group Buca'yı deplasmanda normal süresi 2-2 biten maçta seri penaltılarla 7-5'le geçip eleyen Nazilli Belediyespor'da tur sevinci yaşanıyor. Teknik direktör Yavuz İncedal, oyuncularını Buca maçında ortaya koydukları mücadele nedeniyle kutladı. İzmir'de oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar büyük bir efor sarf ettiklerini belirten Yavuz İncedal, "Daha az süre alan oyuncularımıza şans vermek istedim. Elensek bile oyuncularımın hepsini tebrik edecektim. 10 kişi kalmamıza rağmen muhteşem bir mücadele örneği sergilediler. Hepsi sahaya ayrı ayrı karakter koydular. Turu geçtiğimiz için çok mutluyum. Bu galibiyeti ve turu da tüm taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Nazilli, Kelkit Belediyespor deplasmanı için Trabzon üzerinden Gümüşhane'ye gidecek.