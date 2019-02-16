Yasuo, Urgot, Lucian ve Karthus’a nerf gelecek

Riot Games, yakın dönemde Yasuo, Urgot, Lucian, Karthus ve Thresh’i nerf’lemeyi düşünüyor. Son dönemin en çok tercih edilen seçimleri arasında da yer alan bu beş şampiyon, kısa bir süre sonra daha güçsüz hale gelecek. Riot Games’in buff planlarında ise Gnar, Trundle, Hecarim, Varus, Azir, Zoe, Rek’Sai şampiyonlarını görüyoruz.

League of Legends’ın 9.4 Yaması’yla birlikte gerçekleşecek olan bu değişiklikler ile birlikte pek tabii meta şampiyonlar da değişecek gibi görünüyor. Güncellemelerin durumuna göre Gnar’ın yeniden profesyonel sahneye adım atabileceğini, Varus ve Hecarim tercihlerinin daha sık yapılacağını görebiliriz.

Nerf’lenecekler

Yasuo

Urgot

Lucian

Karthus

Buff’lanacaklar:

Gnar

Trundle

Hecarim

Varus

Azir

Zoe

Rek’Sai

Kaynak:Playerbros