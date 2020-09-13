Çaykur Rizespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah kendisini sezon sonuna kadar Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yassine Meriah’a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Meriah, 15 maçta görev almıştı.



