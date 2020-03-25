Yassine Benzia yine vasatı aşamadı

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ve sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalan Yassine Benzia'nın Sarı Lacivertli ekipteki kariyeri kısa sürmüştü.

Ersun Yanal'ın gözüne giremeyen ve ikinci yarı TFF'ye bildirilen listede yer almayan Benzia, sezon sonu Yunan ekibi Olympiakos’un yolunu tuttmuştu. Burada da istikrarlı bir görüntü çizemeyen Beniza, daha sonra Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer olmuştu.

Burada da vasatı aşamayan 26 yaşındaki futbolcu, sadece 4 maça çıkabildi ve gol veya asist üretemedi.

Fransız ekibinin Benzia ile sezon sonu yollarını ayırması bekleniyor.



