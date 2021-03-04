Yassine Benzia 4 parmakla aylar sonra sahada!

2018/2019 sezonu başına Lille'den kiralanan ancak hayal kırıklığı yaratarak bonservisi alınmayan Yassine Benzia, bu sezon Ocak ayı ara transfer döneminde Dijon'a transfer olmuştu. Geçen sene Mayıs ayında bir arazi aracıyla kaza yapan ve bir elindeki parmağını kaybeden Cezayirli oyuncu, geçen haftaki PSG maçının kadrosunda yer almış ama oyuna dahil olmamıştı.

Takımının bugün Brest'e 3-1 mağlup olduğu maçta 83. dakikada oyuna dahil olan orta saha oyuncusu aylar sonra ilk kez bir Ligue 1 maçında forma giymiş oldu. Benzia, oynayabilecek duruma geldikten sonra bir süre rezerv takımla maçlara çıkmıştı.

15 puanla ligin son sırasında olan Dijon küme düşmeme mücadelesi veriyor.





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