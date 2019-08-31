Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Yassine Benzia'nın yeni takımı bugün resmen belli oldu. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, Sarı Lacivertliler'in bir başka eski futbolcusu Mathieu Valbuena'nın da formasını giydiği Olympiakos'un yolunu tuttu.

Yunan ekibi resmi internet sitesi aracılığıyla 10 numara mevkiinde forma giyen oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığı duyururken Lille kulübü de yıldız ismi satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Benzia, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta takımına yalnızca 3 asistlik bir katkı sağlayabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler