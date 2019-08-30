Yasmani Copello, Zürih’te 4. oldu

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig’in 13. etabında milli sporcu Yasmani Copello, dördüncü oldu.

30 Ağustos 2019, Cuma 03:53
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Yasmani Copello, Zürih’te 4. oldu

İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirilen etapta, erkekler 400 metre engellinin final yarışında koşan Yasmani Copello, 48.58’lik derecesiyle dördüncülüğü elde etti.

Milli atlet, Paris’teki Elmas Lig etabında 48.47 koşarak bu yıl en iyi derecesini yapmış ve olimpiyat vizesi almıştı.

Norveçli Karsten Warholm 400 metre engellide 46.92 ile birinci olurken, bu zamanıyla Avrupa ve Elmas Lig rekoru kırdı. ABD’li Rai Benjamin 46.98’lik derecesiyle ikinciliğe, Virgin Adaları’ndan Kyron McMaster da 48.58’lik derecesiyle üçüncülüğe ulaştı.

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