Yasmani Copello son engelde kürsü şansını kaybetti

Dünya Atletizm Şampiyonası’nın 4. gününde Yasmani Copello kürsü için piste çıktı.

400 metre engellinin 2018 Avrupa ve 2017 Dünya 2.’si, 2016 Olimpiyat 3.’sü olan 32 yaşındaki milli atlet, kariyerinde üst üste 3. kez koştuğu Dünya Şampiyonası finalinde istediği performansı gösteremedi.

Son engele girilirken 4. sırada yer alan Yasmani bu engele takılıp, ritmini kaybedince zorlu rakiplerinin gerisinde kaldı.

Milli atlet, bu sezonki en iyi derecesini (48.25) koşmasına rağmen 6.’lıkla yetindi.

Son Dünya ve Avrupa Şampiyonu Norveçli Karsten Warholm sürprize yer vermeden 47.42’yle yine altın madalyaya uzandı. ABD’li Rai Benjamin 47.66’yla gümüş, Katarlı Abderrahman Samba ise 48.03’le bronz madalya elde etti.







