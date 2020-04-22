Yasmani Copello: Önce sağlık sonra spor

Avrupa ve dünyada 400 metre engellide şampiyon olan Milli atletimiz Yasmani Copello, koronavirüs nedeniyle yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Copello, “2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 1 yıl ertelenmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Sağlık spordan önce gelir. Bu kararı lehime çevirmek istiyorum. Biraz dinlenerek seneye daha iyi hazırlanacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Hedefim her zaman madalya. Antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Ancak evde yüzde 100 verim alamıyorum” dedi.