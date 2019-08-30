Yasmani Copello, Elmas Ligi sezonunu 4. bitirdi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alan Yasmani Copello, Elmas Ligi’nde 400 metre engellinin son yarışı için dün Zürih’te piste çıktı.

Dünya Şampiyonası finali aratmayan yarışı milli atletimiz 48.58’le 4. sırada bitirdi. Yasmani, 3. olan Kyron McMaster’la aynı dereceyi koşsa da kafa farkıyla gerisinde kaldı. Sezon final yarışana damgasını vuran isim ise, yine Norveçli Karsten Warholm oldu. Zirvenin favorisi, 46.92’yle Avrupa rekorunu bir kez daha kırarken ayrıca dünyadaki en iyi ikinci dereceyi koştu.

Warholm’un 46 saniyeye çektiği yarışın ikincisi Rai Benjamin oldu. ABD’li atlet, 46.98’le kariyerinin iyi derecesine ulaştı.