Yaşlı kurtların evi Juventus!

İtalya Ligi’ne yıllardır damgasını vuran Juventus, özellikle yakaladığı başarılara tecrübeli oyuncularıyla ulaşıyor. Genelde kadro yapılanmasında deneyimli yıldızlarını kolay kolay bırakmayan Juve, 2018’de şu an 35 yaşında olan Cristiano Ronaldo’yu Real Madrid’den, 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek almıştı. Yaşa değil performansa bakan Siyah-Beyazlılar (Takımın yaş ortalaması 29.6), bu doğrultuda uzun senelerdir takımın iskeletinde yer alan iki ismin sözleşmelerini de uzattı.

2001’de Parma’dan alınan ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan 42 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon ile 2005’te Fiorentina’dan transfer edilen 35 yaşındaki stoper Giorgio Chiellini’nin kontratlarının 1’er yıllığına uzatıldığı açıklandı.

Takımın liderleri…

Buffon ve Chiellini’nin hem saha içinde hem de saha dışında takımın liderleri arasında yer aldıkları belirtilerek, onların Juventus’un simgeleri oldukları vurgulandı.

Kadrosunda 30 yaş üstü 8 önemli oyuncusu olan Juve’de şu ana kadar Buffon, 9 İtalya Ligi Serie A, 4 İtalya Kupası ve 5 İtalya Süper Kupası, Chiellini de 8 İtalya Ligi Serie A, 4 İtalya Kupası ve 4 de İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.