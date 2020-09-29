Yaşlanma etkilerinden kurtulmak için estetik önerileri

Yaşlanma ve yerçekiminin etkisiyle yüzde zamanla çeşitli yaşlanma belirtileri ortaya çıkması son derecede doğaldır. Özellikle elmacık kemikleri belirginliğini yitirebilir, yüz sarkma sebebiyle yorgun bir görünüm alabilir, nasolabial kıvrım denilen dudak yanak arası kıvrım derinleşebilir, alın ve göz kenarlarında çizgiler ve deri fazlalıkları oluşabilir.

Yüz germe estetikleri

Bu deformasyonların bir kısmı üst, orta ve alt yüz bölgesinde uygulanan yüz germe operasyonları ile düzeltilebilir. Yüz germe estetiğinde kesiler, genellikle şakaklarda olup, saç çizgisinin içinden başlar, kulak önündeki doğal çizgiyi (veya kulağın önündeki kıkırdağın içini) ve kulak memesinin arkasını takip eder. Bu sayede operasyon sonrası izler saklanmış olur ve herhangi bir iz kalmaz.

Operasyon yüzün bölümüne göre 2 -8 saat arası değişebilir ve genelde bir gece hastanede kalınması gerekir. Bazı ufak prosedürler lokal anestezi altında hastanede kalmaksızın yapılabilir. Ameliyat sonrası ödem ve şişlik görülse de bir hafta içinde önemli ölçüde azalır, 10. günde dikişlerin alınmasını takiben hasta işine dönebilir.

Hollywood yanağı estetiği

Yüz şekli bildiğimiz gibi güzellik ve çekiciliğin en önemli göstergelerinden biridir. Çene, yanak ve yüzdeki diğer bölgelerin altın orana uygun olması gerekir. Altın orandaki en önemli kriterlerden biri de çene ve yanakların üçgen oluşturmasıdır. Böylelikle yüz daha genç, daha çekici ve estetik durur.

Hollywood yanağı estetiği yüz konturunun köşeli olduğu ve yanakta yağ yastıklarının fazla olduğu yüzlerde uygulanan bir prosedürdür. Yüzün daha oval ve ideal bir görünüm alması sağlanarak genç ve estetik bir görünüm kazandırılabilir. Bişektomi olarak da bilinen bu operasyon ile yüzün dışında hiç bir iz bırakmadan sadece ağız içinde yanak bölgesinden bir santimlik bir kesi ile yanaktaki fazla yağ yastıklarının çıkarılması prensibine dayanır. Lokal anestezi altında yapılabilen ve yaklaşık 30 dakika süren son derece risksiz bir uygulamadır. Kişinin yüz şekline göre alınacak yağ miktarının doğru belirlenmesi, operasyon sonrası çene/yanak üçgeninin kişiye özel oluşturulması ve operasyon sonrası ağız içindeki dikişlerin hastayı rahatsız etmemesi başarının kriterleri arasındadır.

Çene bölgesi estetikleri

Çene estetiği, genelde burun ve yüz estetikleri ile kombine uygulanan bir operasyondur. Estetik prosedürler değerlendirilirken hastaların tüm yüz hattına bakılarak beklentiye göre birden fazla prosedür uygulanabilir. Genel olarak çene estetiği, dışarıya doğru çıkık ve hem estetik hem de fonksiyonel anlamda hastaları negatif etkileyen durumlarda uygulanır. Ancak günümüzde yaygın olarak da plastik cerrahide altın standart olan üçgen yüz formunu yakalamak adına tercih edilen bir prosedürdür. Özellikle masseter botoksu çene şekillendirmede uygulanan en etkili prosedürdür.

Cilt gençleştirme estetikleri

Ciltte zamanla kırışık, oluk ya da leke gibi yaşlanma belirtileri oluşabilir. Bunların tedavisinde de botoks, dolgu, PRP gibi enjeksiyon teknikleriyle gençleştirme operasyonları başarıyla uygulanmaktadır. Leke tedavisi için de gelişmiş teknolojili çeşitli teknikler uygulanabilmektedir.

Vücut gençleştirme estetikleri

Yaşlanma ve yerçekiminin zararlı etkilerinden vücut da etkilenmektedir. Özellikle göğüslerde sarkma, karın sarkması, cilt yaşlanması gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Cerrahi ve minimal invaziv tekniklerle vücut geliştirme operasyonları da uygulanabilmektedir. Meme dikleştirme, karın germe, liposuction teknikleri ile vücut şekillendirme uygulanan operasyonlar arasında yer almaktadır.

Estetik cerrahide yaşlanma belirtilerin ortadan kaldırma ve hem yüz hem de vücut için çok sayıda gençleştirme teknikleri başarıyla uygulanmaktadır. Sizin için en uygun operasyonlar hakkında daha fazla bilgi almak için uzman bir estetik cerrahtan size özel bilgi alabilirsiniz.