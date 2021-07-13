Yasir Subaşı: Forma rekabetinin içinde olacağım

Kayserispor'un 25 yaşındaki sol beki Yasir Subaşı, güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını, yeni transferlerin takıma çok çabuk adapte olduğunu söyledi. Takımda arkadaşlığın üst seviyede olduğunu, önümüzdeki sezon bu olumlu havayla ligde iyi bir performans sergilemeyi hedeflediklerini vurgulayan Subaşı, şöyle devam etti:

"Son iki sezon ligde kalma mücadelesini sürdürdük ve alnımızın akıyla ligde kalmayı başardık. Bu sezon geçen yılarda yaşadıklarımızı yaşamak istemiyoruz. Bunun için emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. İyi çalışıp Kayserispor taraftarına güzel sonuçlar vermek istiyoruz. Takıma yeni transferler katıldı. Forma mücadelesi olacak. Bunun da takımın performansına yansıyacağını düşünüyorum. Ben de forma rekabetinin içinde olacağım ve elimden geleni yapacağım."

AA