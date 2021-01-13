Yasir Subaşı form tutuyor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da Karahan Yasir Subaşı 1-2 hafta içerisinde yeniden formasına kavuşması bekleniyor. Lig'in 9.haftasında oynanan Galatasaray maçında sakatlanan ve sol omuz köprücük kemiğinde kırık oluşan Yasir Subaşı takıma katıldı. Bir yandan tedavisine devam edilen Yasir’in bir yandan da özel olarak çalışmalar ile forum tutuyor.

Sakatlığını tamamen atlatan Yasir Subaşı, ligin 20.haftasında oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde kadroda yer alması bekleniyor. Formasını çok özlediğini belirten başarılı oyuncu Yasir Subaşı, “Çok şükür sakatlığımı atlattım ve takıma katıldım. Maç eksiğim var. Birkaç hafta içerisinde yeniden forma giymeye başlayacağım” dedi.

İHA