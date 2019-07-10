İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Ümraniyespor forması giyen Yasir Subaşı ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Ümraniyespor'dan Yasir Subaşı'nı bonservisiyle birlikte transfer etti. 1996 doğumlu futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncumuza başarılar diliyoruz" denildi.



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