Polonya’da düzenlen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nın 400 metre kategorisinde 47.66’lık derecesiyle şampiyon olan Yasin Süzen, antrenörü Salih Öztürk aracılığıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını ve büyük emek verdiğini anlatan Yasin,"2017 yılında Samsun’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda 47.03’lük derecemle oyunlar rekorunu kırmıştım. 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştım. Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Şimdi en büyük hedefim, 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmak, 400 metrede bireysel ya da 4x400 bayrak takımında ülkemi temsil etmek." dedi.

Polonya’daki yarışta hava şartlarının kötü ancak motivasyonun yüksek olduğunu aktaran milli atlet, "Yine de birinci olacağımı biliyordum, çünkü buna inandım, hissetmiştim. Tabanca sesi ile start alan yarışlarda hep erken çıkma riskinden ötürü diskalifiye korkusu yaşardım. Ama bu yarışta ışık sistemi vardı. Bu sefer rahattım ve takozdan çıkışımı çok iyi yaptım. 47.66’lık derecemi görünce çok mutlu oldum. Yağmur yağmasaydı belki yeni bir rekorla şampiyon olabilirdim." ifadelerini kullandı.

Yeterli sponsor desteği alamamaktan yakınan Yasin, şunları kaydetti:

"Tek ihtiyacımız bizi destekleyecek birilerinin olması. Çünkü atletizmde tek başına bir şeyler yapmak çok zor. Sabah akşam antrenman yapmam ve özel kamplara katılmam gerekiyor. Masörünüz, fizyoterapistiniz olmalı. Birçok imkana sahip olmalısınız ki bunları başarabilesiniz. 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmayı hedefliyorum. Eğer bana gerekli destek sağlanırsa özellikle bunu gerçekleştireceğime inanıyorum. Bireysel olarak 400 metre ya da 4x400 bayrak takımında koşarak ülkemi temsil etmek istiyorum."

Öztürk: "Yasin çok hırslı çok çalışkan bir sporcu"

Antrenör Salih Öztürk ise Yasin’in hem işitme engelli hem de normal sporcularla yarışan tek atlet olduğunu söyledi.

Yasin ile yaklaşık 7 yıldır birlikte çalıştıklarını anımsatan Öztürk, "Yasin çok hırslı çok çalışkan bir sporcu. 4x400 bayrak takımında yer alan tek engelli atlet aynı zamanda. Yasin, Polonya’da 47.66’lık bir dereceyle oyunlar rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Oraya 35 ülkeden 24 sporcu katılmıştı. Yarışlar iki seri halinde yapıldı. 8 sporcu finale kaldı. Yasin finalde yaklaşık 10 metre ile birinci oldu. Çok uzun bir süreç sonunda hazırlanmıştık. Daha yüksek bir derece hedefledik ama hava şartlarından dolayı bu olmadı. Yoksa Yasin çok daha iyisini koşabilecek potansiyelde bir sporcu." diye konuştu.

"Bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlara katılmak" katılmak diyen Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmak. Yasin bundan önce 3 yıl kadar ENKA Spor’da normal takımda yarıştı. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor’a transfer oldu ve şu an Süper Lig ’de yarışıyor. Burada Türk sporcularla rekabet içerisinde koşmaya devam ediyor. Bu onun gelişimi için de bir avantaj. Yasin, Avrupa salon, Avrupa açık, dünya salon, dünya açık ve olimpiyat şampiyonlukları ile olimpiyat rekoruna sahip tek sporcu. Bunlar çok büyük başarılar. Yasin hem normal hem de engelli sporculara rol model teşkil eden, örnek bir sporcu. İnşallah ülkemiz adına daha büyük başarılar elde edecek."