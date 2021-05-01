Yasin Söğüt: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz

TFF 1. Lig 33. haftasında sahasında Bursaspor’a 5-1 mağlup olan Eskişehirspor’da teknik sorumlu Yasin Söğüt, "Üzgünüz, mağlubiyetten dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi. Söğüt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın ilk yarısına iyi başladıklarını ve tempolu oynadıklarını söyledi.

İlk yarıda birçok pozisyon ürettiklerini belirten Söğüt, şöyle konuştu:

"Girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilseydik, maçın sonundaki skor bizim lehimize olabilirdi. İİkinci yarı tam tersi bir oyun oldu. Biz kötü oynamaya başlarken rakip iyi oymaya başladı. Arka arkaya yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü. Sezon başlından beri yaşadığımız bir sıkıntı oldu erken yediğimiz goller. Ligin ikinci yarısında daha çok yaşadık. Bizi hep zor duruma soktu ve maçtan kopardı. Bugün de bunu yaşadık. Üzgünüz, mağlubiyetten dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz."