Yasin Söğüt: 90 dakika boyunca kötü bir oyun oynadık

TFF 1. Lig’in son haftasında Beypiliç Boluspor’a konuk olan ve önümüzdeki sezon Misli.com 2. Lig'de mücadele eden olan Eskişehirspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor’un teknik sorumlusu Yasin Söğüt, kötü başladıkları bir maçı o şekilde tamamladıklarını belirtti.

Oyunun tamamında başladıkları gibi oynadıklarını dile getiren Söğüt, "90 dakika boyunca kötü bir oyun oynadık. Vasat altı bir oyun oynadık. Bugün itibari ile sezonu sonlandırmış oluyoruz. Üzgünüz, önümüzdeki sezon bir alt ligde oynayacağız." diye konuştu.

Söğüt, bugün genç futbolcularına da şans verdiklerini ancak performanslarından memnun kalmadıklarını da dile getirerek, önümüzdeki yıl daha iyi bir sezon geçirmek ümidiyle bu sezonu tamamladıklarını söyledi. (AA)