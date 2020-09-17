Galatasaray'ın deplasmanda Neftçi Bakü ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında ilk golü atan Mbaye Diagne böylece uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılı takım adına dış sahada Avrupa Kupası golü atan oyuncu oldu. En son 25.02.2016 tarihinde Yasin Öztekin, Lazio deplasmanında gol atmış sonraki 4,5 yılda gol kaydeden olmamıştı

Galatasaray takımı, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 deplasman maçı, 2018-19 sezonunda 3 tane Şampiyonlar Ligi ve 1 tane Avrupa Ligi deplasman maçı, 2017-18 sezonunda tek Avrupa Ligi deplasman maçında gol atamamıştı. 2016-17 sezonunda ise Avrupa Kupaları'nda mücadele etmemişti