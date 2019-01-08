Göztepe'de ligin ilk yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yasin Öztekin, TRT Spor'da yayınlanan Transfer Günlüğü programına telefonla bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yasin'in açıklamaları:

"Fenerbahçe'nin benim için görüşmesi verici bir şey ama ben Göztepe'de huzurlu olduğumu başkanımıza söyledim. Eğer görüşmeler olgunlaşsaydı ve Göztepe'nin de menfaatleri doğrultusunda gerçekleşseydi olabilirdi."

"Görüşme oldu Fenerbahçe ile evet ama o görüşmede olgunlaşma olsaydı, Fenerbahçe'ye gitmek isterdim. Başkanıma "Gideceğim, gitmek istiyorum" demedim. Bu camiayı çok seviyorum. Stadyumun açılışını iple çekiyorum. Bu takımla Avrupa'ya gitmek istiyorum."