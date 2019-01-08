Yasin Öztekin'den Fenerbahçe açıklaması

Göztepe'de ligin ilk yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yasin Öztekin, Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelmişti. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

08 Ocak 2019, Salı 23:28
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Yasin Öztekin'den Fenerbahçe açıklaması

Göztepe'de ligin ilk yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yasin Öztekin, TRT Spor'da yayınlanan Transfer Günlüğü programına telefonla bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yasin'in açıklamaları:

"Fenerbahçe'nin benim için görüşmesi verici bir şey ama ben Göztepe'de huzurlu olduğumu başkanımıza söyledim. Eğer görüşmeler olgunlaşsaydı ve Göztepe'nin de menfaatleri doğrultusunda gerçekleşseydi olabilirdi."

"Görüşme oldu Fenerbahçe ile evet ama o görüşmede olgunlaşma olsaydı, Fenerbahçe'ye gitmek isterdim. Başkanıma "Gideceğim, gitmek istiyorum" demedim. Bu camiayı çok seviyorum. Stadyumun açılışını iple çekiyorum. Bu takımla Avrupa'ya gitmek istiyorum."

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