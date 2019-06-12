Yasin Öztekin’de 2 milyon Euro’luk pürüz!

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Yasin Öztekin'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü Göztepe ile ilk teması kurdu. İzmir ekibi, Yasin'in bonservisi için 2 milyon Euro talep etti. Siyah-beyazlıların bu transfer için bonservis bedeli ödemek istemediği, Göztepe'ye takas öneresiyle gitme kararı aldığı gelen bilgiler arasında.

ADALI KAP'A BİLDİRİLDİ!

Siyah-beyazlı kulüp, başkan vekilliğine Serdal Adalı'nın getirildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş, yönetici Metin Albayrak'ın istifasını kabul ederken, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Serdal Adalı'nın uygun görüldüğünü açıkladı. Dün yapılan toplantıda çıkan sonuca göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Fikret Orman, Başkan Vekilliğine ise Serdal Adalı'nın getirildiği belirtildi.

(Sabah)