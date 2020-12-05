UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında sahasında Villarreal'e tek golle mağlup olan Sivasspor için her şeye rağmen bir ihtimal daha var. O da son maçta kazanmak... 10 Aralık'ta Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda final gibi bir karşılaşma oynayacak Yiğidolar, kazanması halinde grubu ikinci sırada bitirip, üst tura çıkacak. FANATİK'e özek açıklamalarda bulunan Kırmızı-Beyazlılar'ın tecrübeli ismi Yasin Öztekin, hem Avrupa'daki iddialarıyla ilgili konuştu hem de pandemi süreciyle alakalı çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Yasin'in açıklamaları...

'Kulübede 3 oyuncu var'

"Villarreal maçını kazanmayı çok istedik. Ancak çıktığımız şartlar da ortada. Hocamız Rıza Çalımbay korona nedeniyle yok. Aynı şekilde neredeyse 10 tane eksiğimiz var. Kulübeye bakıyorsun kaleci hariç 3 oyuncu var! Ve karşınızdaki takım da Avrupa Ligi'nin en çok maça çıkan, en tecrübeli ekiplerinden biri. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Pes edecek değiliz. Önümüzde bir 90 dakika daha var ve kazanırsak çıkıyoruz. Ne olursa olsun o maçı kazanacağız. Rakibimizi İsrail'de yenip geleceğiz. Bunu sadece kendimiz için değil Türkiye için de yapacağız. Ülke puanına katkı sağlayacağız"

'Trabzon'a kilitleneceğiz'

"Olağanüstü bir sezon yaşıyoruz. Sıkışık fikstür, Avrupa ve hatta kupa. Haftada 3 maça çıkıyoruz. Hastalıklar, sakatlıklar... Ligde sıkıntı yaşamamızın sebebi biraz da bu. Ancak Trabzonspor mücadelesi fırsat olacak. Onlar da kazanmayı çok istiyor. Ancak biz de bir an önce galip gelip, ligde yukarıya doğru ilerlemek amacındayız. Avrupa'yı şimdilik bir kenara bırakıp, öncelikle pazartesi günkü Trabzonspor maçına kilitleneceğiz"

'Şikayete hakkımız yok'

"Ülke hatta dünya olarak zor bir yıl geçiriyoruz. Korona belası yüzünden insanlar yaşamını yitiriyor. Ayakta kalanlar da ekonomik anlamda sıkıntılar geçiriyor. İnsanlar işini kaybediyor, evlerine ekmek götüremiyor. Biz bu dönemde şanslıyız. Sevdiğimiz işi yapabiliyoruz, sahaya çıkıp futbolumuzu oynuyoruz. O yüzden şükretmemiz lazım. Kesinlikle şikayet etmeye hakkımız yok. Şimdi hafta sonu, devletimizin aldığı önlemler doğrultusunda vatandaşlar evlerinde olacak. Maçları izleyip, bir nebze olsun iyi vakit geçirebilirlerse ne mutlu. Bence bu dönemde insanların kafasını dağıtmak, güzel futbol izletip onları keyiflendirmek gibi misyonumuz da var".

Safa Can Konuksever







