Yasin Öztekin gollere devam ediyor

Göztepe’nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Yasin Öztekin, ligde üst üste forma giydiği dördüncü maçında 5. golünü atmayı başardı.

05 Ekim 2018, Cuma 22:07
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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup olan Göztepe’de Yasin Öztekin, mücadelenin 69. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, üst üste forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaşmış oldu.

Kayserispor ve Konyaspor’a 1, Trabzonspor deplasmanında da 2 gol atan Yasin, Kasımpaşa maçında da ceza sahası dışından attığı kaydettiği gol ile 5. golüne imza attı. 

Mücadelenin tamamında sahada kalan Yasin, 8. hafta itibariyle 5 golle doğrudan katkı verirken, 2 kez de golü hazırlayan isim oldu. 


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