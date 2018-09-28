Yasin Öztekin: Daha yeni başlıyorum

2 haftadır kazanan Göztepe’de bir oyuncunun performansı ayrıca dikkat çekiyor: Yasin Öztekin...

Kayserispor mücadelesinde 1 gol, 1 asistle oynayan gurbetçi yıldız, son Trabzonspor karşılaşmasında ise 2 gol attı. Göztepe’de mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, daha iyi olacağının da sözünü verdi.

Yasin, “Uyum sorunu pek yaşamadım ancak yeni bir şehre, yeni bir takıma alışmanın genel anlamda zamanı var. Daha yeni başlıyorum. Hedefim, bu performansın çok daha üzerine çıkmak” ifadesini kullandı.