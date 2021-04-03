Yasin Öztekin: Bir takım şampiyon olacaksa Galatasaray olsun

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan ve şu an TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor forması giyen Yasin Öztekin, 2-0 yendikleri Tuzlaspor maçının ardından konuştu.

A Spor'un sorularını yanıtlayan tecrübeli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Ben her zaman Galatasaraylıydım. Hala da Galatasaraylıyım. Şu an Samsunspor formasını terletiyorum, gururla terletiyorum. Ama eğer bir takım şampiyon olacaksa Galatasaray olsun. Beşiktaş şuan çok iyi oynuyor, çok iyi gidiyorlar. Fenerbahçe o kadar transfer yaptı ama istediği sonuçları alamıyor. Orada da sıkıntılı bir süreç var. 10 tane daha maç var galiba. Hak eden kazansın ama gönlüm Galatasaray'dan yana"







