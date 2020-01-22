Yasin Öztekin: 8. kupayı kaldırmaya geldim

Söze Göztepe'den ayrılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak başlayan başarılı oyuncu, "Göztepe'de çok güzel günler geçirdim. İlk geldiğimde çok da iyi bir başlangıç yapmıştım. Ancak sonrasında şanssız bir sakatlık yaşadım ve dönüşünde istediğim kadar şans bulamadığım dönemler yaşadım. Ben de oynamadığım zaman, takıma faydalı olamadığım zaman mutsuz olan bir insanım. Bu yüzden ayrılık yoluna gittik" ifadelerini kullandı.

'Çok teklif aldım'

Ayrılık kararı aldıktan sonra birçok takımdan teklif aldığını ifade eden başarılı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok teklif aldım, ancak bana en sıcak gelen Sivasspor'du. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum. Süper Lig'in liderine transfer oldum. Burada edindiğim tecrübeleri genç arkadaşlarıma aktarmak ve takıma hedefler yolunda katkı vermek istiyorum. Galatasaray'da 6 kupa kazandım. Başarılı olmak için neler gerektiğini çok iyi biliyorum. Sivasspor'da da kazanabileceğim 2 kupa var önümde. Sezonunda 8 kupalı bir oyuncu olmayı kim istemez! Bunun için elimden geleni yapacağım."

'Sezon sonuna kadar...'

"Şampiyonluk yolu zorlu. Hiç kolay değil. Bizim de önümüzde 16 maç var ama takım olarak herkes birbirine inanıyor. Sivasspor'un en önemli gücü de bu inanç. Beşiktaş maçında da bu inançla galip gelmeyi başardık. Sezon sonuna kadar ben Sivasspor'un zirvede olacağına inanıyorum."

'Milli Takım'a çok adam gider'

"EURO 2020'de Sivasspor'dan çok oyuncu görebiliriz. Sonuçta Sivasspor şu anda ligin lideri ve çok iyi yerli oyunculara sahibiz. Mert Hakan Yandaş, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Hakan Arslan... Hepsi performanslarıyla buna aday olan kardeşlerim. Emre zaten seçiliyor. İnanıyorum ki Sivasspor'un şu anki kadrosunda yer alan oyuncuların büyük kısmı önümüzdeki yıllarda Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunacak."