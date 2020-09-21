Bir dönem Galatasaray forması da giyen Yaser Yıldız, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Afjet Afyonspor'dan ayrıldı.

Sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden tecrübeli forvet ile pek çok 2. Lig ekibinin yanı sıra, bazı 1. Lig kulüpleri de yakından ilgileniyor. Afyonspor ile sezon öncesinde kamp dönemi geçiren fakat yaşanan anlaşmazlık üzerine takımdan ayrılan Yaser, geçtiğimiz sezonu ise Uşakspor'da tamamlamıştı.

Yaser son 3 sezonda 2. Lig'de toplam 88 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 32 gol attı.