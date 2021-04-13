Kuzeyboru, 26 yaşındaki Yasemin Şahin Yıldırım ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı. Yaz döneminde forma giydiği Filipinler Liginde mücadele eden ilk Türk oyuncu olan 26 yaşındaki orta oyuncu Yasemin Yıldırım, daha önce Çanakkale Belediyesi, Kale 1957 ve Nilüfer Belediyesi forması giydi.

Kuzeyboru, tecrübeli orta oyuncu Hande Korkut ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde geçiren Hande, kariyerinde Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü formaları da giydi.