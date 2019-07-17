Yasemin Can’dan 10 bin metrede olimpiyat kotası

Milli atlet Yasemin Can, 5 binden sonra 10 bin metrede de 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yasemin, Hollanda’nın Hengelo kentinde yapılan 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerindeki 30.59.20’lik derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçti.

2016 Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanan 22 yaşındaki sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları’ndan (30.26.41) sonra kariyerinde ikinci kez 10 bin metrede 31 dakikanın altını indi.