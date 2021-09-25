Yasemin Anagöz ve Mete Gazoz dünya üçüncüsü oldu

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 4.'lükle yetinen Yasemin Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımımız bu kez kürsüdeki yerini aldı. ABD'de devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda 'Muhteşem İkili' bronz madalyanın sahibi oldu. Üçüncülük maçında Japonya'yla karşılaşan Ay- Yıldızlılar 2-0 geriden gelerek 6-2'lik zaferle dünya arenasında ülkemize ilk madalyamızı getirdi. Türkiye böylece Dünya Şampiyonası'nda toplamda 6. madalyasını (3 gümüş, 3 bronz) elde etti. Millilerimiz ilk turda Çekya'yı (6-2), 2.turda ABD'yi ve çeyrek finalde de Tayvan'ı 5-4 mağlup etmiş, yarı finalde ise Rusya'ya (6-2) yenilerek final şansını yitirmişti.

Yarın bireyselde ok atacaklar

Şampiyonada önceki gece bireysel müsabakalar yapıldı. Makaralı yayda; Evren Çağıran, Furkan Oruç, Yakup Yıldız, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer çeyrek finale çıkamadan elendi. Klasik yayda bireyselde ise Mete Gazoz, Samet Ak ve Yasemin Anagöz çeyrek finale yükselirken Musa Arzuman, Gülnaz Coşkun ve Asya Karataylı ise şampiyonaya veda etti. 3 sporcumuz yarınki madalya gününde, kürsü için ok atacak.