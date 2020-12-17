Yine olmadı... Pandemi nedeniyle iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta organize edilen Bireysel Dünya Kupası'nda dün kadınlar 76 kilodaki Yasemin Adar, şampiyonluk mücadelesi için mindere çıktı. 2019 Dünya Şampiyonası'nda minderin dışında kalan ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 2.'lik elde eden Yasemin Adar, olimpiyat öncesi hazırlık niteliği taşıyan kupada yine şampiyonluk hasretini dindiremedi.

Olimpiyat şampiyonunu elemişti

Aslında turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştı. Elemelerde, Dünya ve Avrupa seviyesinde 3.'lükleri bulunan Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u yenen Adar, yarı finalde ise son olimpiyat şampiyonu Kanadalı Erica Wiebbe'yi 2-1 mağlup ederek önceki gün adını finale yazdırmıştı. 29 yaşındaki sporcu dün de 2019 Dünya 3.'sü Alman rakibi Aline Rotter Focken'le finalde karşılaştı.

Tuşla kaybetti

Müsabakanın ilk devresinde pasif oyundan rakibine 1 puan veren Yasemin Adar ikinci 3 dakikada ise, kendi oyununda rakibine avantaj yaratarak önce 3-0 geriye düştü ardından tuş olmaktan kurtulamadı. Gümüş madalyayla yetinen Yasemin Adar, hasret kaldığı altın madalyaya yine uzanamadı. Kadınlarda günün diğer madalya müsabakalarında 57 kiloda Mehlika Öztürk, İtalyan rakibi Carieri’yi 5-0 mağlup edip bronz madalya kazandı. Ay-Yıldızlılar, kadınlar kategorisinde turnuvayı 3 madalyayla tamamladı. Daha önce de Buse Tosun gümüş madalya elde etmişti.

Haydar Yavuz finalde

Kupada dün ayrıca serbest stil müsabakaları başladı. Tek final milli güreşçi Haydar Yavuz'dan geldi. Yavuz, Kırgızistan’dan Islambek Orozbekov’u 6-0'la yenerek finale kaldı. Milli güreşçi bugün Polonyalı rakibi Magomedmurad Gadzhiev’le altın madalya mücadelesi verecek. Repesaja kalan 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ile 92 kiloda Erhan Yaylacı'nın da bronz madalya şansı sürüyor. Bu sonuçla Türkiye, Dünya Kupası'nda 6. kez finale kalma başarısı yakaladı. Millilerimiz grekoromen stilde Şerif Kılıç, Salih Aydın, Osman Yıldırım'la 3 gümüş, Cengiz Arslan'la 1 bronz kazanmıştı.