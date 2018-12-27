Güreş Federasyonu dün TSYD Genel Merkezi’nde 2018 yılını değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Dünya ve Avupa Şampiyonu kadın güreşçimiz Yasemin Adar da vardı.

Kadın güreşinde ülkemize ilkleri yaşatarak spor tarihimize adını altın harflerle yazdıran Adar’ın elde ettiği başarılarının yanısıra toplumun pek bilmediği bir özelliği daha vardı.

Macaristan’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde karşılaştığı Macar güreşçi dizinden sakatlanınca müsabakanın kalan bölümünde rakibinin sakat ayağına hamle yapmamış ve Dünya Fair Play Özel Ödülü’ne layık görülmüştü.

Toplantıda Adar’a, İstihbarat Şefimiz Hüseyin Sakarya tarafından bu davranışı ve kazandığı ödül hatırlatıldı ve maçı riske etme pahasına neden böyle davrandığı soruldu.

Yasemin Hanım’ın verdiği cevap ders niteliğindeydi: “Çünkü rakibim önce insan! Ona bir insana nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranmalıydım. Ben de sakatlık geçirdim ve bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Genç sporculara da bu yönde tavsiyede bulunuyorum.”

Toplumun giderek kutuplaştığı şu günlerde rakibine empatiyle yaklaşan Yasemin Adar’ın fair play mesajı doğrusu ilaç gibi geldi.

Umarım, sadece genç sporcular değil, toplum olarak fair play’i bir yaşam biçimi haline getirir ve kısa zamanda deva buluruz!

Hamit Turhan