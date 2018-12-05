Yasemin Adar: Bundan sonraki hedefim 2020 Olimpiyatları

Küçükçekmece Belediyesi, 'Dünya Fair Play Özel Diploması' alan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar’ı gençlerle buluşturdu. Bir sonraki hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyleyen Adar, “Türk bayrağını sürekli dalgalandırmak istiyorum” dedi.

PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde spor spikeri Yasin Dallı moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide gençlerle bir araya gelen Yasemin Adar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği söyleşiye gençler de büyük ilgi gösterdi.

“Türk bayrağını sürekli dalgalandırmak istiyorum”

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, şampiyon olup Türk bayrağını kaldırdığında çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok güzel bir duygu. Nabzım 200 oluyor ama bayrağı kaldırdıktan sonra bu unutuluyor. Bayrağı sallarken diyorum ki tamam biz bu ülkeyi fethettik. Sürekli şampiyon olayım bu duyguyu tadayım istiyorum” dedi.

“Medyamız az da olsa bize yer versin”

Devletin onlara çok iyi koşullar sağladığını da belirten Yasemin Adar, medya konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Adar medyaya şu sözlerle seslendi:

"Medya konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Medyada sadece Olimpiyat zamanı bize değer veriliyor. Olimpiyat olduğu zaman ‘Atasporu güreşten altın madalya bekliyoruz’ deniliyor. Biz çok fazla yer almayalım tabi ki ama güreşin de hatırlanması gerektiğini unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Boy boy futbol resimlerinin yanında küçük de olsa bize de yer verilsin istiyoruz."

“Kıyafetimle alakalı eleştirileri önemsemiyorum”

Toplumda güreşçilere yönelik kıyafetleriyle bir eleştiri de olduğunu kaydeden milli sporcu, “Toplumda kıyafetimizle alakalı bir eleştiriye maruz kalıyoruz. Mayoyla oynuyorlar diye. Ama ben çok beğeniyorum bunları. Önemsemiyorum bu eleştirileri. Benim için önemli olan bayrağımı alıp marşımı okutmak. Ben istiyorum ki arkamdan gelen kızlar bu tür eleştirilerle karşı karşıya kalmasınlar. Eleştiriye her zaman açığım ama yerinde ve dozajında olursa” diye konuştu.

“Kadından güreşçi mi olur diyordum”

Geçmişte güreşe karşı ön yargıları olduğunu da ifade eden Yasemin Adar, “Güreşe karşı çok ön yargılıydım. Kadınlardan hiç güreşçi olur mu diyordum. Benim örnek alabileceğim kadın bir güreşçi yoktu çünkü. Ben beden eğitimi öğretmenimi örnek alarak bu yola girdim. Umarım sizlere de örnek olurum” dedi.

“Bundan sonraki hedefim 2020 olimpiyatları”

Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak genç yaşına büyük başarılar sığdıran Adar, bundan sonraki hedefinin ise 2020’deki Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyleyerek, "Benim için tek bir madalya kaldı. Olmazsa olmazım. 2020 olimpiyatları. Altın madalyayı hedefledim. Bu nedenle önümüzdeki sezon benim için çok önemli. Sizler de başarılı olmak istiyorsanız, planlı ve programlı bir hayat yaşamalısınız, disiplinli olmalısınız" diye konuştu.

Yasemin Adar, söyleşi sonunda ise Küçükçekmeceli öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İHA