Yasemin Adar Avrupa Şampiyonu!

Avrupa Güreş Şampiyonası 76 kilo final mücadelesinde Yasemin Adar, Avusturyalı rakibi Martina Kuenz’i 6-1 yenerek altın madalya kazandı. Bu sonuçla Adar, 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

11 Nisan 2019, Perşembe 21:08 Son Güncelleme:
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Yasemin Adar Avrupa Şampiyonu!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i yenerek altın madalya kazandı. Adar bu sonuçla 4. kez Avrupa şampiyonu oldu. 

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, Yasemin Adar'la altın madalya kazandı. Kadınlar 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar final müsabakasında Avusturyalı Martina Kuenz ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Adar, Avusturyalı Martina Kuenz'i 6-1 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlı güreşçi 4. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 


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