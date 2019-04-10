Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finalde

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, yarı final mücadelesinde Alman Aline Rotter Focken’i 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yasemin Adar, yarınki finalde Avusturyalı Martina Kuenz ile karşılaşacak.

59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak ise yarı finalde Bulgar Bilyana Zhivkova Dudova’ya 2-0 mağlup oldu. Milli güreşçi, yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

Diğer bir milli sporcu Evin Demirhan da 50 kilo yarı finalinde Ukraynalı Oksana Livach’a 2-0 yenildi. Evin Demirhan, yarın bronz madalya mücadelesi verecek.