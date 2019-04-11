Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, bugün sabah seansında mindere çıkan Türk güreşçiler başarılı olamadı.

Şampiyonada bugün 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda eleme ve çeyrek final maçları yapıldı.

Kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elif Yanık, 62 kiloda Aslı Tuğcu, 65 kiloda Aslı Demir ve 72 kiloda Buse Tosun, başarılı sonuçlar alamadı.

Yasemin Adar altın madalya için mindere çıkacak

Kadınlar 76 kiloda son Avrupa şampiyonu Yasemin Adar finalde mücadele edecek tek Türk sporcu.

Başarılı kadın güreşçi finalde Avusturyalı Martina Kuent ile karşılaşacak.

Türk sporculardan Evin Demirhan, Elif Jale Yeşilırmak ve Bediha Gün ise üçüncülük için mindere çıkacak.

Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, Azerbaycanlı Türkan Nasırova, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, Macar Ramona Galambos, 55 kiloda Bediha Gün de Belaruslu Zalina Sıdakova ile bronz madalya için karşı karşıya gelecek.