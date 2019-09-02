Yaşayan efsane Radamel Falcao

Kariyerine ülkesi Kolombiya’nın Lanceros Boyaca takımından başlayan ve alt yapıdayken Arjantin’in dev ekibi River Plate’e geçen Radamel Falcao, 2009 yılında dünya futboluna damgasını vuracağı serüvenin ilk adımını, 4 milyon Euro karşılığında Porto’ya transfer olarak gerçekleştirdi. Burada 3 sezonda 87 maçta 72 gol attı ve 2011 yılında bu kez 40 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e transfer oldu.

El Tigre yani ‘Kaplan’ lakaplı oyuncu, La Liga’ya damgasını vururken, Avrupa’nın en korkutucu forvetlerinden biri olarak Atletico’yu elit takımlar arasına soktu.

Toplamda 11 kupa kazandı

Daha sonra Monaco, 60 milyon Euro’ya ödeyerek Falcao’yu, Fransa Ligi’ne getirdi. Burada talihsiz sakatlıklar yaşarken, bu süreçte kiralık olarak gittiği Chelsea ve Manchester United deneyimleri pek de başarılı geçmedi.

2016-17 sezonunda ise Monaco’ya tekrar dönerken, takımıyla ligde şampiyon oldu.

Kolombiya Milli Takımı’nın en çok gol atan oyuncusu konumundaki Falcao, şu ana kadar kariyerinde 2 kez Avrupa Ligi gol kralı olurken, toplamda 11 kez kupa kazandı.

Simeone, Pep ve Messi...

Atletico’daki hocası Diego Simeone, “Geldiği nokta, çalışmalarının bir sonucu. Takımı için her şeyini verir” derken, şu an Manchester City’nin başındaki Pep Guardiola, “Falcao, ceza sahasında dünyanın en iyi golcüsü” yorumunu yaptı.

Onunla uzun yıllar rakip olarak oynayan Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi ise Falcao için “Onun gibi gerçek bir golcüyle aynı takımda oynamak isterdim” ifadelerini kullanmıştı