Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir - Kayserispor maçını 3. kez yönetecek

Ankara bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yarın oynanacak Başakşehir - Kayserispor maçını yönetecek. Tecrübeli hakem, bugüne kadar 20 kez Başakşehir'in 20 kez de Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Başakşehir, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği 20 maçta 12 kez kazanıp 3 kez berabere kalırken 5 kez de yenildi. Kayserispor ise 20 maçta 8 galibiyet 5 mağlubiyet alırken 7 kez de berabere kaldı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bugüne kadar 2 kez Başakşehir - Kayserispor maçında düdük çaldı. Bu maçlarda kazanan olmadı. Müsabakanın birisi 0-0 sona ererken diğer maç ise 1-1 bitmişti.

İHA