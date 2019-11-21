Yaşar Büyükanıt kimdir? Yaşar Büyükanıt neden öldü?

Yaşar Büyükanıt ile ilgili son dakika haberi geldi. Yaşar Büyükanıt tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haber sonrası Yaşar Büyükanıt kimdir, aramasıyla genelkurmay eski başkanının görev süresi ve diğer detaylarla ilgili bilgi toplamak isteyen internet kullanıcıları, Yaşar Büyükanıt neden öldü, hastalığı neydi, sorularına yanıt arıyor. Yaşar Büyükanıt bu sabah kalp yetmezliği teşhisiyle hayata gözlerini yumdu. Yaşar Büyükanıt. Genelkurmay eski başkanı sıfatıyla geçmiş yıllarda görev yapmış bir orgeneraldi. 2006-2008 yılları arasında Genelkurmay Başkanı sıfatıyla görev yapan Büyükanıt, daha sonra yaş haddinden emekli olmuştu. Birkaç gün önce eşini toprağa veren Yaşar Büyükanıt, bu sabaha karşı 'kamp yetmezliği' teşhisiyle hayata gözlerini yumdu. Peki tam ismi Mehmet Yaşar Büyükanıt olan genelkurmay eski başkanı kimdir, yaşı kaç, nereliydi? Yaşar Büyükanıt'ın askerlir geçmişi ve hayatıyla ilgili bilinmeyenlere bu içeriğimizde yer verdik.

YAŞAR BÜYÜKANIT NEDEN ÖLDÜ?

Yaşar Büyükanıt uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Büyükanıt kanser teşsihiyle tedavi altına alınmıştı. Yaşar Büyükanıt tedavisi yoğun geçtiği için eşi Filiz hanımın cenazesine de katılamamıştı.

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Tam ismi Mehmet Yaşar Büyükanıt'tır. 01 Eylül 1940 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1961 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1963 yılında Piyade Okulu’ndan mezun olmuştur. 1970 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral Büyükanıt, 1972 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun olmuş, ardından Kurmay subay olarak, Mons/Belçika’da Shape İstihbarat Dairesi Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Kara Harp Akademisi (Öğretim Üyeliği, Genelkurmay Personel Dairesi General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhatız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Bu rütbe ile 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Napoli/İtalya’da bulunan Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahında İstihbarat Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1992 yılında Tümgeneralliğe terli etmiştir Bu rütbe ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılında Korgeneralliğe terfi ederek 7’nci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 30 Ağustos 2000 tarihinden geçerli olarak Orgeneralliğe terfi etmiş ve Genelkurmay 2’nci Başkanlığı görevine atanmıştır.

30 Ağustos 2004 tarihinde YAŞ kararıyla, Yaşar Büyükanıt Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgenaral Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanlığı’na atandı. Böylece ilk kez bir Genelkurmay Başkanı, Yüksek Askeri Şura toplantıları sona ermeden atanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Genelkurmay Başkanlığı’na 30 Ağustos 2006 gününden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını 31 Temmuz 2006 tarihinde imzaladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Emekli Orgeneral Büyükanıt, TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Şeref Madalyası, İtalya Silahlı Kuvvetler Şeref Nişanı, ABD Silahlı Kuvvetler Üstün Liyakat Nişanı ile Pakistan Silahlı Kuvvetler İmtiyaz Nişanı sahibidir.