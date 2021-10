Yaşanabilir bir dünya için su altından mesajınız var!

22 Ekim Cuma günü festival kapsamında, web sitesi OGGUSTO su altı dünyası ve sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için sualtı fotoğrafçısı Kerim Sabuncuoğlu ile “Yaşanabilir bir dünya için sualtında mesajınız var” konulu özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte dünyanın dört bir yanında çekilen su altı fotoğrafları paylaşılırken Dünya yüzeyinin yaklaşık %71'ini ve Dünya biyosferinin %90'ını kapsayan okyanusların sürdürülebilirlik ve geleceğimiz için önemi, bizi bekleyen riskler ve yapılabilecekler konuşuldu.

Büyük ilgi gören sohbetin sonuna Kerim Sabuncuoğlu'nun 2012 yılında Bodrum'da bir deniz tavşanını görüntülediği “Underwater Flame” isimli fotoğraf American Hospital The Bodrum Cup desteklediği vakıflar yararına açık arttırma da iki kez satıldı. Toplam 50.000 TL karşlığına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Damat-Tween – DS markalarının bünyesinde barındıran ORKA Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu tarafından alınan eserin gelirinin tamamı The Bodrum Cup'ın desteklediği Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, Türk Eğitim Vakfı Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Fonu ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne bağışlandı.

American Hospital The Bodrum Cup'a bu yıl Türkiye'nin tanıtımında American Hospital, Bitci, Ağanlar, METT Hotel and Beach Resort Bodrum, Opet, Metro, Anadolu Sigorta, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, goturkiye.com, %100Music, Manzara Isola Ristorante Italiano, Arvento Mobile Systems, Bakar Sigorta, Barboras Yachting, Bodrum Dans Kulübü, Cleopatra Ink., DE Yachting, Era Outdoor, Mandalin, Parkım Ayaz Hotel, Smart Outdoor, Sungulets, TBYA Yachting ve Era Bodrum Sailing Club sponsor olarak destek veriyor.

Festivale ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, TÜRSAB, Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği ve Bodrum Otelciler Derneği destek veriyor.