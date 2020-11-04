Yasa dışı bahis operasyonu! 107 internet sitesine erişim engellendi

Çanakkale Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele kapsamında Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan bahis siteleri ile müstehcen yayın yapan sitelere yönelik 1-31 Ekim tarihlerinde araştırmalar yürütüldü.

Araştırmalar neticesinde, yurt dışı kaynaklı 94 yasa dışı bahis sitesi ve 13 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi.

İnternet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurt içi ve yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlaması ve müstehcen yayınlar yaptığı tespit edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 107 internet sitesine Türkiye’den erişimin engellenmesi sağlandı.

AA