Yasa dışı bahis çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var…

Ankara merkezli 3 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Antalya, Bursa ve İstanbul’da 14 şüpheli gözaltına alındı.

16 Aralık 2019, Pazartesi 11:29
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Yasa dışı bahis çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var…

Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynatan 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurup, yasa dışı bahis oynatanlara' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis de şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Antalya'da 2, Bursa'da 7, İstanbul'da 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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