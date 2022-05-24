2018 yılından bu yana West Ham United formasını giyen Andriy Yarmolenko, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından resmen takımdan ayrıldı.

Ukraynalı yıldız menajeri Vadym Shablii aracılığıyla kendisine takım aramaya başlarken, çok flaş bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre Yarmolenko kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

32 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gösterdiği tutum ve Ukrayna'ya yardımlarından dolayı böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Yarmolenko'nun ismi geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ila anılmıştı. Şu ana kadar Türkiye'den Ukraynalı futbolcuyla ilgili resmi bir transfer girişimi olmadığı ancak önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.

Hücumun sağ kanadında görev yapan Andriy Yarmolenko müthiş sol ayağıyla tanınan bir isim. Dinamo Kiev forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan yıldız futbolcu 1 yıl sonra ise 20 milyon Euro'ya West Ham'ın yolunu tuttu.

İngiliz kulübünde 86 maçta forma giyen Yarmolenko 13 gol atarken 6 da asist yaptı. Bu sezon Premier Lig'de 19 maçta 1 kez rakip ağları havalandıran Ukraynalı yıldızın ismi bazı Bundesliga ve Serie A kulüpleri ile de anılıyor.

Yarmolenko'nun şu anki piyasa değeri 3.5 milyon Euro. (Takvim)