Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın kadınlar finalinde Yaren Nur Polat mücadele etti.

Şampiyonanın son günü yapılan finale 17 ülkeden katılan 36 sporcu; yüzme, eskrim, binicilik ve laser run etaplarından oluşan modern pentatlon müsabakasında madalya almak için yarıştı. Avrupa Gençler Şampiyonası’na ilk kez katılan Yaren Nur Polat, 12’nci oldu.

Erkekler kategorisinde finale kalmayı başaran Dora Nusretoğlu, dün şampiyonayı 32. sırada tamamlamıştı.