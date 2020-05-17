Yardımsever Mesut Özil örnek olmaya devam ediyor

İngiltere’de yaşayan ve Arsenal’da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettiriyor. Türk Kızılay’ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Özil, bu kez de Kızılay’ın “Dertler paylaştıkça bitecek yeter ki inan buna” sloganıyla yürüttüğü Ramazan Kampanyasına bağışta bulundu.

Daha fazla ihtiyaç sahibinin yardımlardan yararlanması için Kızılay’a 713 bin TL’lik bağış yapan Özil, iftar yemeği ve gıda kolileriyle yurt içi ve yurt dışındaki insanlara destek oldu. Mesut Özil tarafından Kızılay’a yapılan gıda kolilerinden 120 tanesi Türk Kızılay Yunusemre Şubesi’ne gönderildi.

Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim ve Kızılay gönülleri ihtiyaç sahiplerine kolileri dağıttı. Başkan Sevim, Mesut Özil’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.