Yardımcı hakemin testi pozitif

Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesinde Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından bir haber daha geldi. Bu akşam oynanacak dev maçın yardımcı hakemi Volkan Narinç’in de testinin pozitif sonuçlandığı öğrenildi. Daha önce de üst klasman hakemi Ramazan Keleş ile üst klasman yardımcı hakemi Samet Çiçek’in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.