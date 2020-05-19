Yapışkan andız otu, kansere karşı etkili olan bu anlamda yüzyıllarda kullanılan bir bitkidir. Dikine yükselme özelliği olan bitki, çok yıllıklı bitkiler gurubunda bulunuyor. Çengel benzeri tüylerle kaplı gövdesi, görülünce hemen tanınabiliyor. Güneşli yerlerde kurutulan bitki, uzmanlar tarafından faydaları açısında öneriliyor.

Yapışkan andız otu nedir?

Isırgangiller familyasından Yapışkan andız otu, çok yıllıklı bitkilerdendir. Mayıs'tan Ekim ayına kadar, kesilerek kurutulmaya bırakılma işlemleri yapılabiliyor. Avrupa, Asya ve Akdeniz ikliminin yaşandığı bölgelerinde yetişen Yapışkan Andız Otu, kansere karşı faydalı olduğundan bilimsel çalışmalara konu olmaya devam ediyor. Ülkemizde daha çok Akhisar bölümünde yetişen bitki, insan sağlığına sayısız faydasıyla biliniyor. İsmi kansere iyi gelen bitki olsa da sadece bu anlamda faydaları bulunmuyor.

Yapışkan andız otu faydaları nelerdir?

Ülkemizde çok az bilinen, hatta dünyada çok az bilinen Yapışkan Andız Otu, kanseri kovan bitki olarak anılıyor. Kansere karşı etkisinin yıllardır bilinmesine karşın, diğer faydaları yapılan araştırmalar sonucunda öğrenilmiştir.

- Yapışkan Andız Otunun en çok bilinen faydası kansere iyi geliyor oluşudur. Yapışkan Andız Otu, kanserli hücrelerin artmasına engel oluyor. Kanserli hücrelerin vücutta atılmasına yardımcı oluyor.

- Bitkinin diğer faydası, balgam sökücü etkisinin bulunmasıdır. Bu sorundan rahatsız olanlara uzmanlara danışarak Yapışkan Andız Otundan faydalanabilirler.

- Çok veya az terleyenler için çözüm üretiyor. Terlemenin standart seviyeye ulaşmasına yardımcı olur. Buradan bitkinin vücudu dengelemeye fayda sağladığı anlaşılabiliyor.

- Bağırsakların arasına yerleşmiş parazitlerin atılmasına, yok edilmesin yardım eder. Bağırsakların mikroplardan temizlenmesini sağlayarak, sindirimde rahatlamayı gerçekleştirir. idrar akışını hızlandırıcı etkisi bulunur.

- Vücutta özellikle mide bölümünde gelebilecek şişkinlikte Yapışkan Andız Otu kullanılabilir. Yapışkan Andız Otu bitkisi mide rahatsızlıklarının birçoğuna faydalıdır.

- Mantar oluşumunu engelleyici özellikte olan Yapışkan Andız Otu, antifungal özelliğe sahiptir. Mantarın yok olması sonucu, tekrardan oluşmasına da engel olabiliyor.

Yapışkan Andız Otu faydalarının tamamından yararlanmak için uzman görüşü alınmalı ve tavsiyeler doğrultusunda kullanılmalıdır. Aksi durumda, faydadan daha çok zarar verici özellikleri ortaya çıkabilir.

Yapışkan andız otu ne işe yarar?

Yapışkan andız otu ne işe yarar konusu merak edilenler arasında bulunuyor. Bitkinin ne işe yaradığı, nasıl kullanılacağı gibi konularda uzman görüşleri mevcuttur.

Deri enfeksiyonlarını gideriyor

Alternatif tıp alanında yapışkan andız otu kullanım alanlarından birisi deri enfeksiyonlarını giderici etkisi bulunuyor. Geleneksel tıpta bu alan için kullanılıyor.

Kan şekerini dengeliyor

Yapışkan andız otu faydalarından birisi de kan şekerini dengeleyici maddeler içeriyor olmasıdır. Kan şekerinin dengede tutulması konusunda kullanılmaya devam ediyor.

Mide bulantısını gideriyor

Bitki aynı zamanda devamlı olarak yaşanan mide bulantılarına karşı çözüm olabiliyor. Alternatif tıp alanında mide bulantısına karşı Yapışkan Andız Otu tavsiye ediliyor.

Yapışkan andız otu ne için kullanılır?

Yapışkan andız otu hangi amaçlarla kullanılıyor sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Bu bitki üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda birçok alanda kullanılabileceğini ortaya çıkardı. Sadece insanlar üzerinde değil, hayvanlarda da önemli yararları olduğu saptandı.

Atlarda deri enfeksiyonlarını gidermede kullanılıyor

Yapışkan andız otu, atlarda deri enfeksiyonu söz konusu olması durumunda, iltihap kurutucu olarak kullanılabiliyor. Atlar üzerinde halen aktif olarak kullanıldığı ve fayda sağlandığı biliniyor.

Koyunların uyuz rahatsızlıklarında kullanılıyor

Koyunlar dönemsel olarak uyuz rahatsızlığını yaşayabilirler. Bu durum sürü halinde olan koyunlar için tehlike anlamına gelebilir. Yapışkan Andız Otu uyuz sorunu yaşayan koyunların iyileşmesi adına kullanılabiliyor.

Yapışkan andız otu nasıl tüketilebilir?

Yapışkan andız otunun en iyi kullanım şekli, kaynatılarak tüketilmesidir. Deri hastalıkları tedavisinde kullanılacaksa, kaynatılıp soğutularak deri üzerine pamuk yardımıyla uygulanabilir. İlk olarak ihtiyacınıza göre 1 litre kadar suyu kaynatmanız gerekiyor.

Daha sonra kaynattığınız suyun içerisine bir tutam Andız Otu atabilirsiniz. 10 dakika demlendikten sonra içebilir veya soğutmaya bırakarak diğer yöntemlerle uygulayabilirsiniz. Yapışkan Andız Otundan en iyi şekilde faydalanmak için uzmanlardan bilgi almanız gerekiyor.



