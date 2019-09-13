Yapım şirketinden flaş açıklama! Naim filmi durduruldu mu?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi hakkında hakkında çıkan "Naim Süleymanoğlu’nun filmine durdurma kararı" ve benzeri ifadelerle yer alan haberlerle ilgili olarak, yapım şirketinden yazlı açıklama yapıldı.

İşte, Dijital Sanatlar'dan yapılan o açıklama:

Kamuoyunun Dikkatine;

Basında bazı mecralarda; “Naim Süleymanoğlu’nun filmine durdurma kararı” ve benzeri ifadelerle yer alan haberlerdeki beyan ve iddialarla ilgili açıklamamızı bilginize sunarız.

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi ile ilgili Dijital Yapım Evi ve Muharrem Süleymanoğlu arasında bir anlaşma yapılmıştır. Söz konusu anlaşma iddia edildiği gibi değildir. Bu anlaşmada Muharrem Süleymanoğlu, yakında kitapçılarda yerini alacak “Kardeşim Naim: Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” isimli kitabının sinema filmi, televizyon dizisi, belgesel vs prodüksiyonlarda konu edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına muvafakat etmiş ve bu konudaki haklarını şirketimize devretmiştir.

Yapımcılığını Dijital Yapım Evi ve Mustafa Uslu’nun üstlendiği “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” isimli sinema filmi, Muharrem Süleymanoğlu’nun, merhum Naim Süleymanoğlu ile anılarını kitap haline getirdiği bu kitaptan ve kendisi ile yapılan röportajdan derlenen senaryo çerçevesinde çekilmektedir. Söz konusu filmde, ilgili haberlerde iddia edildiği gibi Naim Süleymanoğlu’nun hayatında gizli kalması gereken herhangi bir husustan bahsedilmemektedir. Aksine şirketimiz tarafından çekilen ve Kasım ayında vizyona girmesi planlanan filmde; Naim Süleymanoğlu’nun hayatı, çocukluğu, kazandığı başarılar, spor hayatı, Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın sesi olması ile sınırlı olarak ve kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun anıları, bilgileri çerçevesinde anlatılmakta, Naim Süleymanoğlu bu filmde verdiği mücadeleler ve kazandığı başarılarla övülmekte, yüceltilmektedir.

Merhum Naim Süleymanoğlu, kamuya mal olmuş, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli bir sporcudur. Onun hayatının, sporda kazandığı başarıların, karşılaştığı güçlüklerin ve sonunda sahip olduğu galibiyetlerin; çekilecek bir sinema filminde yer alması Süleymanoğlu’nun aziz varlığına saygı göstermek ve yüceltmek, hem de bu başarıların gelecek kuşaklara aktarılması anlamında büyük önem taşımaktadır. Naim Süleymanoğlu’nun hayatının ve başarılarının övüldüğü filmde kendisinin ve kızlarının manevi değerlerinin küçük düşürülme ihtimali söz konusu değildir.

Diğer yandan ilgili haberlerde Naim Süleymanoğlu’nun 3 tane olimpiyat madalyasının Yapım şirketinde olduğu ve asıllarının filmde kullanılacağı iddia edilmişse de bu madalyaların şirketimizde bulunmadığını, “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde Naim Süleymanoğlu’nun orijinal madalyalarının değil ‘replika’larının kullanılmakta olduğunu, bu sebeple söz konusu bu iddianın da doğru olmadığını belirtmek isteriz.

12.09.2019

Dijital Yapım Evi Reklam Film San. ve Tic. Ltd. Şti.