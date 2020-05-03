Dünyada ilan edilen Corona virüs pandemisinin Türk eğitim sistemine olan etkisinin sonucu olarak yaklaşık bir aydır 1. sınıf ile 12. sınıf öğrencileri dahil olmak üzere tüm öğrencilerin eğitimi evden sürdürülmeye başlanmıştı.

EBA sistemi altyapısı ile sürdürülen dersler, internetten ya da EBA TV kanalından takip edilebiliyor. Öğenci ve velilerin sorduğu soruları anlık olarak yapay zekasıyla yanıtlayabilecek EBA Asistan, erişime açıldı. EBA Asistan, MEB uzmanları tarafından belirlenen 10 ana başlık içerisinden en çok sorulan yüze yakın soruya anlık olarak yanıt verebiliyor.

Şifre yenileme, şifre alma, sınav durumu, ders programı öğrenme, öğretmenlerle iletişime geçme gibi geniş konulardaki soruların yanıtlarını oluşturulan veri tabanından bularak yanıtlayabilen yeni uygulama, doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerini de aktif bir şekilde kullanıyor.

Peki öğrenci ve veliler EBA Asistan’a nasıl ulaşır?

EBA resmi internet sitesine girdiğinizde ekranın sağ alt köşesinde sorularınızı yanıtlamak üzere gülen surat ifadesi yer alıyor. Akıllarındaki sorulara hemen cevap almak isteyen öğrenci ve veliler, bu ifadeye tıklayarak sanal asistana soru sormaya başlayabilir.

Kaynak: ShiftDelete



