“Yaparsın Aşkım”ın 197. bölüm tanıtımını

“Yaparsın Aşkım” heyecan dolu 197. bölümüyle 14 Şubat Cuma saat 20.00’de yine rekabete ve eğlenceye sahne olacak. Yarışmacılar, büyük ödül olan arabayı kazanmak için kıyasıya rekabete girecekler.

“DELİKLİ FRİZBİ” adlı birinci oyunda erkek yarışmacılar, 90 saniye boyunca tabakları masanın üzerinden sektirerek karşılarında bulunan delikten geçirmeye çalışacaklar. Sepette en fazla tabağı biriktiren çift, oyunun kazananı olacak. “ANLA BENİ” adlı ikinci oyunda kadın yarışmacılar kulaklarında yüksek seste müzik dinlerken eşlerinin söylediği kelimeleri doğru bilmeye çalışacaklar. “RENKLİ BALON” adlı üçüncü oyunda erkek yarışmacılar gözleri kapalı olarak eşlerinin tarif ettiği balonları, önceden belirlenmiş sıraya uyarak patlatmak için uğraş verecekler. “DAĞITIRIM HULEYN” adlı final oyununda ise kadın yarışmacılar karşılarında duran mutfağa 60 saniye boyunca mutfakta bulunan 100 parça ürünü kırmaya veya devirmeye çalışacaklar.

Yarışmanın başından sonuna kadar çiftlerin büyük mücadele verdiği, kadınların masada eşlerini çekiştirdiği, erkeklerin ise kavanozda hayretler içinde onları izlediği “Yaparsın Aşkım”, yine yüksek oranda heyecan ve eğlence içeren 197. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor!

Prodüksiyonunu Pervasız Yapım’ın üstlendiği “Yaparsın Aşkım”, 14 Şubat Cuma saat 20.00’de FOX’ta.



